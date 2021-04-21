شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات تغير المناخ» تطالب مزارعي القمح بالصعيد والوادي الجديد بتأجيل دراس القمح والفول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير رسمي أعده مركز معلومات تغير المناخ من تأثير التقلبات الجوية على حالة حصاد وأعمال دراس القمح، موضحة ضرورة تأجيل دراس القمح والفول البلدي خاصة في الصعيد والوادي الجديد بسبب هبات الرياح المتوقعة وقت الظهيرة اليوم، مع ضرورة القيام بجميع الأعمال والعمليات الزراعية المطلوبة واللازمة مثل الرش والزراعة والشتل وخلافه لباقي المحاصيل الأقل تعرضا لهذه المخاطر.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة انه يسود البلاد طقس ربيعي طبيعي مائل ناحية الشتاء في شمال الدلتا والوجه البحري ومائل للصيف في الصعيد ويكون حار جدا في أقصى جنوب الصعيد، موضحا إنه يسود طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على الدلتا امتدادًا للقاهرة على ان يميل للحرارة نسبيًا حول منتصف النهار وحار على شمال ووسط الصعيد وان انخفضت الحرارة مقارنة بالايام الماضية، ويبقى شديد الحرارة جنوبًا.

وأضاف «فهيم»،في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه من المتوقع ان يكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال الجمهورية ليلا، ولطيف إلى معتدل على باقي المناطق، حيث تعبر تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية سماء الجمهورية، تزداد كثافتها احيانًا يصحبها هطول امطار رعدية على مرتفعات جنوب سيناء، تشمل مناطق متفرقة من خليج السويس ومرتفعات شمال البحر الاحمر، قد تمتد لمناطق محدودة من الصعيد.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ إنه من المتوقع ان تكون الرياح نشطة اجمالًا، تُصحب بهبات قوية احيانًا على شمال الصعيد مع اثارة للرمال على المناطق المفتوحة على شمال ووسط الصعيد، تكون كثيفة على الوادي الجديد، مشددا على ضرورة القيام بجميع الأعمال والعمليات الزراعية المطلوبة واللازمة مثل الرش والزراعة والشتل وخلافه. تأجيل دراس القمح والفول خاصة في الصعيد والوادي الجديد بسبب هبات الرياح المتوقعة وقت الظهيرة .