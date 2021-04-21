شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الدواء" توجه الشركات بزيادة إنتاج مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة فى بروتوكولات علاج كورونا.

وقالت هيئة الدواء، وفقا لتصريحات الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

كان الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أكد أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآلية التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: "4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوى على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوى على مادة الفافيبرافير".

وأشار إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.