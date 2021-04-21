شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تناقش مشاكل واحتياجات مدينة الأمل مع الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بعدد من أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" بمدينة نصر، للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل علي حلها بحضور العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر.

وناقش نائب محافظ القاهرة، مع الأهالى، خطة التطوير التى يتم تنفذها بالمنطقة والتى تم تغيير اسمها بتوجيهات من الرئيس السيسى لتصبح مدينة الأمل، بدلا من عزبة الهجانة، مشيرا إلى أنه يتم رصف الشوارع بالإضافة إلى العمل على توفير الخدمات لخدمة المنطقة بالكامل.

وأشار صابر إلى أنه سيتم استكمال رصف وتطوير شارع الورشة ومعالجة مشاكل الصرف الصحى بالشوارع الأخرى، والمتابعة مع الأهالى لوضع منظومة للنظافة وتوزيع صناديق لجمع المخلفات بالتنسيق مع هيئة نظافة القاهرة.

يذكر أنه يتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.