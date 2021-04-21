شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: ربط قضبان السكة الحديد يتم باللحام وليس بوصلات خشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيان اليوم الأربعاء، يوضح ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبيه تم ربطها بقضبان السكك الحديدية، حيث أشارت إلى أن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار، وتثبتها فى الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية، مؤكدة أن الجزء الصورة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة، التى يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الاشارات لها لتعمل كهربائياً لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة.

وأكدت الوزارة أنه يتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط، كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حمل محورى حتي 27 طن في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حالياً 24 طن، كما تتحمل السرعات حتي 160 كم / الساعة مما يعني انها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة، فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول علي المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية .





الشكل النهائى لقضبان السكة الحديد



القطع الخاصة بنظم الإشارات



القطع الخشبية



القطع المثبته



شكل توضيحى لتثبيت القطع على القضبان



