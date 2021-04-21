شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأطباء كفر الشيخ في التعامل مع مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية قامت بعقد دورة تدريبية للأطباء المتعاملين مع حالات كورونا بالمستشفيات تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي.

وأفادت أن الدورة جاءت بعنوان «البروتوكول المصري في علاج كوفيد 19» واستهدفت الدورة عدد 32 طبيبا من الأطباء المتعاملين مع حالات كوفيد 19 بالمستشفيات.

كما أكدت سلام على ضرورة تطوير مهارات الأطباء في التعامل في جائحة الكورونا ومواكبة التحديثات المستمرة في بروتوكول العلاج للوصول إلى أعلى معدلات شفاء ممكنة.