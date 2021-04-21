شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب كفر الشيخ» تنظم أمسية رمضانية ثقافية وفنية عبر تقنية «زووم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أمسية رمضانية «ثقافية وفنية» عبر تطبيق زووم تحت شعار معاك من البيت، يأتي ذلك في إطار أن هذه الأمسية تهدف للتواصل مع الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والدينية.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار مديرية الشباب والرياضة في تنظيم العديد من الفعاليات والندوات لتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل خاصة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال ندوات وأمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة موزعة على كافة مراكز الشباب بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تنظيم أمسيات دينية رمضانية عبر تطبيق زووم، وتنوعت الفعاليات والأنشطة «قرأن كريم، انشاد دينى، تواشيح وابتهالات، برامج دينية، فقرات دينية وإبداعية متنوعة».