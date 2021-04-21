شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الفشن يتابع مشروع الصرف الصحي.. ورفع 240 طن قمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمود سعد، رئيس مركز ومدينة الفشن، بمعاينة مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العرفا والوقوف على آخر مستجدات المشروع، علاوة على متابعة جودة المساقي الفرعية لزراعات طريق العوامة الجديد لضمان جودة الري، لافتا إلى قام المرور على الوحدة الصحية بقرية سالم البحيري والجمعية الزراعية بقرية منشأة السادات لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين.

واضاف انه تابع صيانة وتركيب عدد من كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة بقرية دلهانس ونجع موسى وأبوشراقي وطريق تلت/ عزبة بشرى وقرية تلت وطريق بني صالح/ الفشن وقرية الكنيسة ورفع 240 طن قمامة من شارع المستشفى وشارع طراد النيل وشارع مدرسة الصناعة وشارع الإبراهيمية وجمع المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق بمناطق متفرقة من المدينة بالإضافة إلى رفع المخلفات من مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأبسوج ودلهانس، والتي تم توريدها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، وتطهير ترعة البسوجية وتمهيد ومسح مدخل قرية شنرا وطريق تلت/عزبة بشرى وطريق الشيخ جابر/عزبة عمر.