شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لبحيرة البردويل بشمال سيناء عن افتتاح موسم الصيد في المسطح المائي للبحيرة لعام 2021، بالتزامن مع عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

وأكد سامي الهواري، رئيس منطقة شمال سيناء للثروة السمكية، أنه سيتم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمده شهر تجريبي، مع الالتزام بالضوابط المتعدده بتشغيل العائمات ومنها السروح من اول ضوء حتى اخر ضوء وعدم السماح بالمبيت داخل البحيرة.

أضاف أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى: مرسى اغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين.

ولفت إلى أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.