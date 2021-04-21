كورونا في 24 ساعة| تطورات الفيروس في مصر.. وتشديد الإجراءات في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164368 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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متحدث الصحة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسيطة مقارنة بالموجة الأولى

الصحة: 32% نسبة الإشغال في مستشفيات سوهاج لعلاج مصابي كورونا

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