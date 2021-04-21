حدث ليلاً| بيان النائب العام بشأن حادث قطار طوخ.. وموعد أقساط "سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين، المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164368 حالة حتى اليوم.

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الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، إن مخزون اللقاحات جيد وخلال أيام سيصل وفد من الصين لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أيام.

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حادث قطار طوخ.. تصور مبدئي للنيابة: انفصال قواعد العربات وانقلابها

توصلت النيابة العامة إلى تصور مبدئي في حادث قطار طوخ الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 شخصًا، وإصابة 139 آخرين.

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متحدث الصحة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسيطة مقارنة بالموجة الأولى

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة ، إن فريق من الوزارة تواجد أمس في محافظة سوهاج بعدما شكلت وزيرة الصحة لجنتين من قطاع الطب العلاجي والوقائي وتوجها لمحافظة سوهاج ومعهما فريق من اللجنة العلمية لمتابعة بروتوكولات كورونا وتلقت الوزارة تقارير اللجنة حول إصابات كورونا في المحافظة وتوافر الأسرة والأكسجين وتم توجيه حملات للتوعية.

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السعودية تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يومًا 700 مسجد، وفتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

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البيت الأبيض: بايدن اتصل بعائلة فلويد وأعرب عن ارتياحه للحكم في قضية مقتله

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بعائلة جورج فلويد بعد الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتله، وأعرب لهم عن ارتياحه للحكم في قضية مقتل فلويد.

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نائب بالشيوخ يكشف سبب رفض مقترح الثانوية العامة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ رفض مقترح القانون الخاص بالثانوية العامة؛ لأنه "لم يراعي أبعاد دستورية وأبعاد مجتمعية".

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‏‏‎وزير الخارجية الإماراتي يستقبل المبعوث الإسرائيلي لدول الخليج (فيديو)

‏‎استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

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قبل تطبيق الغرامة.. تعرف على مواعيد سداد أقساط شقق "سكن لكل المصريين"

ينتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال أقساط شقق المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين يوم 30 أبريل الجاري بودن غرامة تأخير والتي تبلغ 1.5% من قيمة القسط.

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النائب العام: وفيات حادث قطار طوخ "23 شخصًا" وعدد المصابين "139"​

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ.

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ولي العهد السعودي ووزير خارجية اليونان يبحثان الجهود المبذولة بشأن أوضاع المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية اليونان نيكولاس ديندياس الذي يزور المملكة حاليًا "الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها".

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