حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى الاقهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة عن وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30%، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 29- 15، السواحل الشمالية 23- 16، شمال الصعيد 34- 22، جنوب الصعيد 41- 29.

وأوضحت الهيئة أم طقس الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية عبارة عن وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30%، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 29- 15، السواحل الشمالية 23- 16، وجنوب سيناء 34- 23، شمال الصعيد 35- 22، جنوب الصعيد 42- 29.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة حار عى القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 31- 15، السواحل الشمالية 24- 16، وجنوب سيناء 36- 23، شمال الصعيد 36- 22، جنوب الصعيد 42- 29.

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