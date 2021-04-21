شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يلتقى مدير «الشؤون الاستراتيجية» بالقيادة المركزية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، وفدًا رفيع المستوى برئاسة اللواء سكوت بينديكت، مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ورحب «ربيع» بالوفد فى هيئة قناة السويس، وأكد عمق العلاقات المصرية- الأمريكية، مثمنًا العرض الذى قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وهو الأمر الذى حظى بتقدير القيادة السياسية المصرية، ووضعته إدارة القناة ضمن الأطروحات المقترحة خلال إدارة الأزمة.

وأكد حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحى اللازم. من جانبه، نقل اللواء سكوت بينديكت تحيات الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعبَّر عن سعادته بهذه الفرصة الرائعة لتقديم التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية فى وقت قياسى، مشيدًا بجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز المهم فى ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائى الذى أكد أهمية قناة السويس للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية على إدارة هذا الشريان الحيوى. وأعرب مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور» وما لمسه من جهد وتعاون من قبل القوات المسلحة لتوفير التأمين اللازم.

وأكد ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوى العالمى والحفاظ على قناة السويس آمنة لاسيما فى ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل القوات المسلحة ودعم من قيادة سياسية تعى أهمية هذا المرفق الملاحى العالمى.

وفى ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء سكوت بينديكت، الذى قدم بدوره لرئيس الهيئة هدية تذكارية.