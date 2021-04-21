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عدم الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى يعرضك للمسئولية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات عدم الابلاغ عن سرقة التيار الكهربائي التى حددها قانون الكهرباء ، و يعاقب بالحبس و الغرامة من يعلم باى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي و لم يبادر بالابلاغ عن هذه المخالفات و تطبق عليه القوانين و القواعد.


أولا : العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء  :-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا  تزيد على 100  ألف جنيه  أو  بإحدى  العقوبتين كل من  استولى  بغير  حق  على التيار الكهربائي 

 

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد  قيمة التيار الكهربائي  المسروق  بالإضافة  إلى سداد ما يساوي  ضعف  قيمة  التيار  المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

 

- فى حالة  تكرار  السرقة  تكون  العقوبة  الحبس مدة  لا تقل عن  سنة  و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد  على  200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين   

 

-  فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه       


وثانيا: الأضرار التى تقع على المواطن نتيجة سرقات التيار الكهربائي :- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

- الباب الرابع من قانون الكهرباء.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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