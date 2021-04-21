شكرا لقرائتكم خبر عن طفل على مقعد القيادة في كابينة قطار.. وتحرك سريع من «أمن كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال البحث الجنائي في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بشأن مقطع فيديو يظهر أحد الأطفال وهو يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار شخصين مقيمان بكفرالشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الإحتياطى غير المستخدم وأنهما قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو المشار إليه على تطبيق الواتس أب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.