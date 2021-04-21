شكرا لقرائتكم خبر عن راشد: مخصصات «صحة الجيزة» مسكنات.. وأوضاع المستشفيات غير مُرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة فى الجيزة، لأن المخصصات المالية التى تم توفيرها لملف الصحة داخل المحافظة مجرد مسكنات.

وأضاف «راشد» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، امس، إن ملف الصحة يحتاج للدعم أكثر، خاصة أن المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضية.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، نائب بولاق الكرور، بشأن اعتماد 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، لمدة 45 يومًا، لمعرفة الإجراءات التى ستُتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطوير.

وطالب الحسينى بإعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحى الشامل، مضيفًا أن هناك تباطؤًا فى تنفيذ مشروع تطوير المستشفى، وعدم وجود مبرر لذلك، ما يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.

وعرض الحسينى طلب الإحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحى بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن رغم صدور قرار إزالة للمبنى القديم، واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن- الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجى بحى بولاق الدكرور لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرًا لمعاناة المواطنين بالحى من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

وعقَّب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ما ذكره ممثل الوزارة بأن سبب التأخير فى التنفيذ هو عدم صدور قرار التخصيص لقطعة الأرض. وردًا على طب إحاطة خاص بمشكلة القمامة بالمهندسين وميت عقبة، قال راشد إن المحافظة تتبع سياسة الحلول المستدامة لإنهاء أزمة القمامة فى المحافظة، خاصة أن هذا الملف قديم منذ سنوات وهناك جهود كبيرة لحله.