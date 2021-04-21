شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون تطبيقية حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، الانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب فرق الإعدادى وذلك خلال الأيام الماضية ، لافتة إلى أنه من المقرر إعلان نتائج باقى الفرق الدراسية فى نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

وأضافت الدكتورة ميسون قطب فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الكلية انهت تصحيح وتجميع أغلب المواد الدراسية لطلاب باقى الفرق بالكلية وأصبحت النتيجة جاهزة للإعلان ولكنها تواصل حاليا تصحيح امتحانات الطلاب الذين تقدموا باعتذارات خلال الامتحانات بسبب كوورنا حيث تم تحديد أيام لاداء الاختبارات التي اعتذروا عنها ويجرى تصحيحها وتجميعها على كل مجموعة وفرقة تمهيدا لإعلان النتائج.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن امتحان طلاب الفرق الدراسية المعتذرين بسبب كورونا كان ضرورة نظرا لكون طبيعة الدراسة بالكلية واختيار المواد والتسجيل بها يستلزم اجتياز المقرر الدراسى والنجاح به لأنه الدراسة بالتيرم الثانى أو الفرقة الأعلى يستلزم الالمام بالمقرر.