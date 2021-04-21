شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": اتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيكون هناك وفد من الصين للعمل على ذلك.

وأشار مجاهد إلى أنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا.

وناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالتواصل مع رقم 1440 عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة “عزل”، مضيفا أن المواطن يتواصل مع أحد من الفرق الطبية لمتابعة الحالة الصحية أو الاستشارة التي يمكن تقديمها من خلال هذه الخدمة، وأنه يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في سوهاج، وأنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة فى الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات.