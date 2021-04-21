الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان".

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.