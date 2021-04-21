بأرقام القطع.. تعرف على مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية،عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان،وذلك خلال الاسبوع الجارى وحتى نهاية شهر مايو، وفقاً للجدول الزمنى لتسليم الأراضى وفقاً لأرقام القطع، والتى جاءت على النحو التالي:

يتم تسليم قطع الأراضي من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ6، يوم 21-4-2021، وقطع الأراضى من121 وحتى 150 بالمجاورة الـ6، يوم 22-4-2021، وقطع الأراضي من 151 وحتى 190 بالمجاورة الـ6،يوم 23-4-2021

بينما خصص يوم 27-4-2021 لتسلم قطع الاراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ5، ويوم 28-4-2021 لتسلم قطع الاراضى من 1 وحتى 30بالمجاورة الـ4، ويوم 4-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ4، ويوم 5-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 63 وحتى 95 بالمجاورة الـ4، ويوم 9-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 96 وحتى 122 بالمجاورة الـ4.

كما تم تخصيص يوم 10-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 37 بالمجاورة الـ3، ويوم 11-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 38 وحتى 63 بالمجاورة الـ3، ويوم 18-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ2، ويوم 19-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 39 وحتى 73 بالمجاورة الـ2، ويوم 20-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 74 وحتى 83 بالمجاورة الـ2، ويوم 23-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 30 بالمجاورة الـ1، ويوم 24-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ1، يوم 25-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 61 وحتى 90 بالمجاورة الـ1، يوم 26-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ1، يوم 27-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 121 وحتى 150 بالمجاورة الـ1.