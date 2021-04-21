شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة و6 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالة ايجابية و6 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 376 حالة، بجانب تسجيل 6 حالات شفاء لترتفع إلى 2200 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة يبلغ 141 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 12 حالة تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 160 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.