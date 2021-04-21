شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قضينا على «السحابة السوداء» خلال العامين الماضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون البيئة فى مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط «الوزارة» وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمته من خلال ٤ محاور. وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة جهود الوزارة فى خدمة البيئة المصرية، أن هذه المحاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة، والمحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعى البيئى وأيضا القوانين والتشريعات المنظمة، أما المحور الرابع فهو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها.

وأضافت أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فبالنسبة لمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين، والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، مؤكدة أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادى، وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص، ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء بـ ١٠ محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على أنهم شريك أساسى فى التنمية، ثم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات، وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، وتم العمل على إنشاء ناد للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات، وأيضا إطلاق حملة ايكو إيجيب للترويج لـ ١٣ مقصدا للسياحة البيئية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.