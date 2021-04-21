شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «تنفيذي المنيا» يشدد على تكثيف الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إن كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفاع نسب الإصابة بمحافظة المنيا، ضمن المحافظات الأكثر إصابة بوباء كورونا، ووجودها في الترتيب الثاني، على مستوي الجمهورية، شدد المشاركون في اجتماع التنفيذي لمحافظ المنيا، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد. مؤكدين على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية، بالأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون، ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة، داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.

فيما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق، وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلي تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.