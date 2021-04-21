شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة قبل ميعاد السفر بـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة سكك حديد مصر، إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة لجمهور المسافرين قبل ميعاد السفر بـ( 15) يوما من خلال أجهزة الحجز عن طريق التذاكر الآلية (TOM) بالمحطات، ومكاتب المدينة بالنوادى الرياضية والجامعات والميادين الهامة.

وأشارت الهيئة، إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت، وعن طريق تطبيق التليفون المحمول، وصرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية (TVM)، مؤكدة حرصها على الاهتمام بمنافذ صرف التذاكر عن طريق زيادة أعدادها في مختلف المحطات والاهتمام بصرافي التذاكروالتأكيد على حسن معاملة الجمهور.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه يتم إتاحة عملية صرف تذكرة واقف بنسبة 20% من إجمالى عدد المقاعد المتاحة على كل قطار لمن يرغب.

وأكدت اتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات تمشياً مع سياسة الدولة فى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التى تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أى محطة مميكنة إلى أى محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة فى تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.