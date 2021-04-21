شكرا لقرائتكم خبر عن "التايم": مصر منحت أولوية لأعمال تقودها النساء لتحفيز الاقتصاد فى جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "بعد عام صعب على المرأة في الاقتصاد، تعمل هذه الأماكن من أجل التعافي النسوي من آثار وباء كورونا"، ألقت مجلة "التايم" الأمريكية الضوء على حكومات حول العالم تسعى لتعزيز اقتصاداتها من خلال دعم المرأة.

وقالت المجلة، إن الحكومات في جواتيمالا ومصر وجورجيا تعطى الأولوية للأعمال التي تقودها النساء أثناء محاولتها تحفيز الاقتصاد في أعقاب الوباء.



تايم

وأوضحت المجلة، أنه مع تسارع الانتشار العالمي للقاحات كورونا، تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بنشر الموارد لتعزيز اقتصاداتها، مشيرة إلى أن كثيرين يأخذون في الاعتبار التأثير المباشر للوباء على المساواة بين الجنسين، ويفكرون أيضًا في تغيير أكبر مع التركيز على التحديات الهيكلية التي واجهت المرأة في العمل على مدى العقود الثلاثة الماضية وأبعدتها عن المشاركة والحصول على وظائف ذات رواتب أعلى.

ونقلت المجلة عن جينيفر كلاين، الرئيسة المشاركة لمجلس السياسة الجنسانية بالبيت الأبيض الذي أنشأه الرئيس جو بايدن في 8 مارس، إن دروس الوباء تعيد صياغة المعايير الأمريكية حول أعمال الرعاية وعمل المرأة.

وأوضحت المجلة، إن كلاين ليست وحدها في هذا الطموح، ففي كندا، أنشأت كريستيا فريلاند، أول وزيرة مالية في البلاد، فريق عمل مؤلفًا من النساء بالكامل للتأكد من أن ميزانية عام 2021، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الربيع، تستهدف إطلاق شرارة "انتعاش نسوي ومتعدد الجوانب".

وفي كولومبيا، أطلقت الحكومة صندوقًا في يونيو لدعم رائدات الأعمال وإنشاء برنامج تدريب على ريادة الأعمال الرقمية لتعليم 30 ألف امرأة ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وفي المغرب ، أطلقت الحكومة منصة رقمية في مايو للمجموعات الزراعية النسائية لبيع منتجاتها عبر الإنترنت.

وقالت "التايم" إن الأرجنتين كانت الدولة التي طبقت تدابير الاستجابة لكورونا بما يراعي الفوارق بين الجنسين أكثر من أي دولة أخرى ، وفقًا للأمم المتحدة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مرسيدس داليساندرو، أول مديرة للاقتصاد والمساواة والجنس في البلاد. كان الاقتصاد الأرجنتيني ، الذي علق لفترة طويلة في دائرة الازدهار والركود ، يكافح حتى قبل الوباء ، وانكمش بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2020.

وعلى الرغم من التحديات ، دفعت داليساندرو لاستخدام جهود التعافي الحكومية لجعل الاقتصاد أفضل من أجل النساء عن طريق توسيع البنية التحتية للرعاية وإدخال المزيد من النساء في الصناعات التي يهيمن عليها الذكور وإضافة المزيد من المرونة للآباء للعمل عن بعد.