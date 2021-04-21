شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح استوديو قسم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الإستعدادات النهائية لافتتاح أول أستوديو إعلامي متخصص لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، يصاحبه الدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس القسم والمشرف على الأستوديو، وذلك بالمبنى الإداري بكلية التربية الرياضية بالمقر الجديد للجامعة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الأستوديو سيكون بمثابة نقلة نوعية للتدريب العملي بالقسم لإعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة، والتدريب على العديد من الفنون الإعلامية، لافتاً إلى أنه سوف يتم أيضاً عبر الأستوديو بث أول قناة تعليمية بالجامعة لتسجيل المحاضرات وبثها على الإنترنت لخدمة جميع الطلاب من مختلف الكليات.

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، أنه سيتم تقديم دورات تدريبية للطلاب في مجالات المونتاج التليفزيوني والإذاعي، الإلقاء والصوتيات، الإعداد والتصوير التليفزيوني والإخراج، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الإعلامية للمجتمع الخارجي، لافتة إلى أن الأستوديو يقام على مساحة 83 متر مربع وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه، شاملة التنفيذ والأجهزة، ومكون من 3 غرف، الأولى لأستوديو التليفزيون، والثانية غرفة الإذاعة وكنترول التليفزيون، والأخيرة غرفة التحكم.