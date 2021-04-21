شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أعمال مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، بزيارة مفاجئة لأعمال مشروعات الصرف الصحي، والأبنية التعليمية بنجوع «الماسخ، وطايع، والشيخ يوسف» بمركز المراغة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأوضح نائب محافظ سوهاج- أن زيارته للمشروعات التي جرت بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وممثل عن البرنامج الرئاسي مؤسسة «حياة كريمة»، ومنسق وحدة حياة كريمة بالديوان العام- جاءت بشكل مفاجئ للتأكد من إلتزام العاملين بتلك المشروعات بالإجراءات الإحترازية خلال تنفيذ الأعمال للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على نسب الإنجاز للإنتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة.

وأكد نائب المحافظ- خلال جولته- على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لسلامة العاملين، لافتا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأ القاضي، جولته بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بنجع طايع، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 40%، ثم تفقد بدء تنفيذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي بنجع الشيخ يوسف، وتوجه عقب ذلك إلى مشروع إنشاء المدرسة الثانوية بنجع الماسخ بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.