وظائف خالية للطلبة والخريجين وذوي الخبرات في القاهرة والمحافظات

ننشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل والعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1 - شركة الفرجاني - فرع العروبة - تطلب :

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتية:



1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11 - منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي- برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفيسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

مزايا الشركة

مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

العنوان:-

المكان :- تقاطع شارع العروبة مع شارع عزالدين عمر - سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم الاثنين 26 ابريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب: 01222777251

2 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة -

تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 م

لفروع: ( دسوق - فوه - سيدي_سالم - سيدي_غازي - كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: ش مستشفي الزهراء - عمارة المعصراوي الدور الثاني شركة امان .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- لاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط - خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق - سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

4) مسؤول_نظم_معلومات:

• مؤهل عالي مناسب.

• خريجين فقط.

• حاصل علي دورات (CCNA - MCSA)

• خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال نظم المعلومات.

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب :

MR. Islam Magdy - 01091032558

3 - شركة لؤطة للاستوكات و الملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- بائعين داخل الفرع

2- كاشير داخل الفرع

مكان العمل: حدائق الاهرام - 140ط - فيصل - الهرم - المنصورة - الاسكندرية - الاسماعيلية - طنطا - عين شمس - حلوان - اكتوبر - حدائق المعادي - امبابة - السيدة زينب - المقطم - شبرا مصر - شبرا الخيمة - النعام و سليم الأول - النزهة الجديدة

الشروط:

- مؤهل عالي - فوق متوسط - متوسط - دبلوم

- ذكور واناث

- خبرة نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 1800 لوظيفة المبيعات + عمولة كبيرة

و2000 لوظيفية الكاشير

- أرباح عمولة شهرية و موسمية و عدد ساعات إضافي

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

4 - احد الكافيهات والمطاعم المشهورة تطلب للتعين:

1- ويتر (مقدم طعام)

2- شيف غربي

3- ستيوارد

مكان العمل: الشيخ زايد مول المجرة

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط او سياحة وفنادق

- خبرة في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 27 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2800 والشيف 3000 + التيبس + 12% خدمة

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

5 - تعلن شركة اكسيد عن فتح باب التقديم على الوظائف التالية:

- فني ازالة اعطال و تركيبات

(تصليح اعطال الخطوط و تنفيذ تركيبات السنترالات بالمحافاظات)

------

مكان العمل: القاهرة الكبرى و المحافظات

-------

#شروط_المتقدمين:

- مؤهل متوسط.

- السن 30 حد اقصي.

- الالمام بمبادئ الشبكات السلكية و اللاسلكية

اجادة التعامل مع الاجهزة اللوحية

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

- ذكور فقط

المميزات:

- المرتب يتم توضيحه في المقابلة التلفونية

- 9 ساعات عمل

- يومين اجازة

- تامين اجتماعي و تامين طبي

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية وسوف يتم الاتصال بك: اضغط هنا

6 - سيتي مارت ماركت CityMart - coffee & Mini Market يطلب للتعين:

- مساعد كاشير

المسئولية عن نظافة الفرع ورص المعروضات بالطريقة الصحيحة ومساعدة الكاشير والباريستا

--------

مكان العمل: مصر الجديدة - المقطم – الحسين

-------

الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق

- المرتب 2200

- 8 ساعات عمل

- يتم تعليمه شغل الكاشير وفى حالة اثبات جدارته يتم ترقيت + اوفر تايم

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

7 - شغل_للطلبة والخريجين بالساحل

شركة خير بلدنا للهايبرماركت تطلب للتعين بفرع الساحل الوظائف التالية:

1. مدير فرع

2. مشرف عام صالة

3. متلقي طلبات

4. منسق مجمدات ومالتي

5. مشرف كاشير

6. كاشير

7. خلفي كاشير

8. بائع بقاله واجبان

9. بقال

10. مشرف ممرات

11. منسقي ممرات

12. جزار

13. موظف كاميرات

14. امن خبرة

15. طيار

16. موظف استلامات

المميزات والشروط:

1. مميزات ممتازة وتنافسية لجميع المتقدمين – وتدريب وشهادة - وشنط تموينية شهرية

2. تامينات اجتماعية وطبية

3. مكان عمل لائق

4. مؤهلات متوسطة وعليا وطلبة

--------

للتقدم يرجى ملء الرابط التالى وسوف نقوم بالاتصال بك مباشرة : اضغط هنا

8 - شركة أوبو مصر تطلب:

OPPO Egypt is hiring Receptionist at Cairo (Helwan , Salah Salem)

Job description

*Receiving the customers' devices

* Handle the customer complaint

* Register all data on the System (customer data and mobile data )

*Complaint analysis

* Contact with the maintenance department

* Contact the warehouse department for the accessories and spare parts price.

* Receiving money from the customer

* Contact with the financial department to finalize all financial cases

Job Requirements

* Bachelor degree

* Max. age: 27-28

* Proven customer support experience.

* V.good English language command.

* females / males

* Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters.

* Excellent communication and presentation skills.

* Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively.

If you are interested please send your updated resume to [email protected]

Mention (Receptionist - SC) in the mail subject .

9 - شركة أوبو مصر تطلب:

OPPO Egypt now is hiring

Mobile Repair Engineer -Technicians- at (Helwan-Salah salem)

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found, Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

* Bachelor degree, Preferred Electronics

* Max-age 34

* Experience 1-3 in mobile maintenance software and hardware is preferred

* Proficiency in Microsoft Office (Excel, Outlook, Word).

* Good Command of Arabic & English language skills.

* Cairo residence 

* Males preferred

Send your updated CV to [email protected]

mention ( Mobile Repair engineer Cairo ) at the mail subject.

10 - شركة أوبو مصر تطلب:



OPPO Egypt is Hiring a “GL Accountant “

Location: Nasr City, Cairo

Main Job Duties:

• Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.

• Documents financial transaction s by entering account information.

• Aid For financial actions by analyzing accounting options

• Summarizes current financial status by collecting information; before preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.

• Substantiates financial transactions by auditing documents

• Maintains accounting controls by Following and recommending

policies and procedures.

Job Requirements:

• Bachelor's degree of Commerce with grade Good.

• 2 to 4 years of Experience

• Gender: Any

• Age:30 Max

• Proficiency in various computer programs related to accounting

• Very good verbal and written communication skills in English is a must

• Very good with MS Office

• Be proactive, reliable, responsible for teamwork spirit.

• If you're interested, please send your updated CV to

"[email protected]" and mentioned " GL Accountant " at the email subject.

11 - شركة أوبو مصر تطلب :



OPPO Egypt Hiring

#warehouse keeper

Job Requirements:

Bachelor's degree

Experience 1-3 years in any of the following #warehousing #supplyChain #Logistics #inventory

Max age: 32

good command of Arabic and English (written, oral ).

High follow up and organizational skills.

Ability to work under pressure.

Very good computer skills (esp. MS Office applications).

#Cairo residence only

Job Description:

*Receiving the stock orders from the main warehouse and making sure that the quantity is accurate.

* Arrange all spare parts inside the warehouse by the model's codes.

*Make monthly inventory to all spare parts inside the warehouse.

* Prepare the order of the spare parts from the factory.

* Prepare the new device order for the replacement.

* Contact with the maintenance department in all service centers.

* Keeping the old spare parts.

*Register the missing spare parts on the system.

* Report to the manager.

interested candidates send your updated CV to

[email protected] mention (warehouse keeper ) in the subject.

12 - شغل_طلبة

شركة عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

--------

مكان العمل: مدينتي - اكتوبر- الشيخ زايد – الهرم - الزيتون - زقازيق - اسكندرية – المنصورة – قنا - سوهاج

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Promoter + 410) مع ارفاق صورة حديثة

13 - باور للتكيفيات تطلب للتعين:

مهندس مبيعات hvac

-----

مكان العمل: من رمضان 10

--------

الشروط:

- مؤهلات هندسه-ميكانيكا

- ذكور واناث

- خبرة من سنتين

- انجليزي جيد جدا

- حاصل علي كورس hvac- solid works-auto cad

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب مجزي على حسب الخبرة

- مواصلات

- تأمينات

-------

للتقدم للوظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Engineer + 411)

13 - سوهاج - اكتف سبورت هاوس يطلب للتعين:

- بائع داخلى

مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

--------

مكان العمل: سوهاج

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في مبيعات الملابس

- حد اقصى للسن 27 سنة

الحقوق

- المرتب 2300 + العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

14 - شركة كرتونه لتكنولوجيا المعلومات تطلب للتعين:

- مندوب تسويق خارجي

(مسؤل عن تسويق ابلكيشن كرتونه لتجار التجزئه- ابلكيشن بيربط بين تجاره الجمله بالتجزئه)

------

مكان العمل: العمل بخطوط سير في محافظه القاهره و الجيزه

-----

الشروط:

- مؤهل فوق متوسط او مؤهل عالي

- ذكور

- خبرة من سنة في المبيعات الخارجية

- يفضل وجود موتوسيكل او سيارة

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2500 ثابت + 2500 بدل انتقال + 800 حوافز

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

15 - المنصورة

Cadini Diamond Egypt

مجموعة فروع كاديني للملابس الكلاسيك تطلب للتعين:

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3-بائعين فروع

مكان العمل: المنصورة

---------

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لاتقل عن 3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

- مستوى مقبول بالانجليزي

الحقوق المشتركة

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

- حوافز شهرية بناء علي المبيعات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

16 - شغل اونلاين طلبة خريجين

فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

دلوقتي طور وغير بتقدملك فرصة تدريب مجاني Internships بالشركات

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

الشغل هيكون اونلاين * online sales *

و الشغل هيكون من البيت مقابل عمولة

لو انت مهتم و معاك سمارت فون وحابب تقدم سجل معانا علي اللينك

- العدد المطلوب 2000 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

- سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

17 - يوروفارما انترناشيونال للاجهزة الطبية تطلب للتعين:

- مندوب تشغيل

يعمل المندوب علي جهاز بروكير للقياسات الطبية

--------

مكان العمل: محطات المترو بالقاهرة الكبرى

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2500 + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا