شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إبراهيم سعيد.. كهربا يهدد بسمة وهبة بالانسحاب من «العرافة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فقد محمود كهربا لاعب الأهلي، أعصابه وهدد بالإنسحاب من برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، بسبب مقطع فيديو عرض في البرنامج.

وجاء انفعال كهربا وتهديده بالانسحاب من البرنامج، بعدما عرضت بسمة وهبة مقطع فيديو للاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر إبراهيم سعيد وهو يهاجم كهربا بشدة ويسخر منه.

وقال كهربا بمجرد رؤية الفيديو: «اقفلوا الفيديو ده، مش عايز اكمل أنا، بعد اذنك مش هينفع هتجيبلي حاجات في الكورة هاتي مش تجيبي ناس تتخانق معايا وأنا مش هينفع أني أرد على الناس دي بعد اذنك أنا مش عايز أكمل الحلقة».