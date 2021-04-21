شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة الوضع الوبائي في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متحدث وزارة الصحة أن فريق من الوزارة تواجد أمس في محافظة سوهاج بعدما شكلت وزيرة الصحة لجنتين من قطاع الطب العلاجي والوقائي وتوجها لمحافظة سوهاج ومعهما فريق من اللجنة العلمية لمتابعة بروتوكولات كوورنا، وتلقت الوزارة تقارير اللجنة حول إصابات كورونا في المحافظة وتوافر الأسرة والأكسجين وتم توجيه حملات للتوعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرناج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلاحظ ان الموجة الثانية كانت أقل شدة من الموجة الأولى وتلاحظ زيادة مستمرة في الحالات بالموجة الثالثة ووصلت الآن إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد.

وتابع أنه بالمقارنة بالموجة الأولى فالإصابات مازالت أقل من الموجة الأولى والتي وصلت فيها إلى 600 حالة.

وأوضح أنه تم زيادة عدد المستشفيات في المحافظة التي تستقبل حالات كورونا إلى 17 مستشفى وتم زيادة الطاقة الاستيعابية وتم توفير 1482 سرير.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 398 مريض في المستشفيات حاليا وهو أقل من الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال 32% فقط وسيصدر بيان رسمي بكل الأرقام.

وكشف متحدث الصحة حقيقة فيديو منتشر لمريض أمام المستشفى ولا يجد مكان وتبين أنه منذ عام وبالتحديد في الموجة الأولى وتم رصد فيديوهات وشائعات حول الوضع في سوهاج وكلها عارية عن الصحة وجار البحث عن مروجي الفيديوهات.

وعن الوضع الصحي في باقي المحافظات قال إن الزيادة في الإصابات طفيفة وسيتم ضخ أدوية ومستلزمات طبية وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواكبة الزيادة .

وأكد أن مخزون اللقاحات جيد وخلال ايام سيصل وفد من الصين لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر وغدا سيتم توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لبدء تصنيع لقاح سينوفاك وسيصل 300 الف جرعة من لقاح سينو فارم خلال أيام.