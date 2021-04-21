شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: حركة الطيران بين القاهرة وطرابلس تعود بداية من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لليبيا اليوم هي زيارة مهمة جدا.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذذاع على قناة صدى البلد، إن الزيارة كانت شاملة وشهدت توقيع 11 اتفاقية في ظل وجود وفد وزاري كبير.

وتابع أن رحلات الطيران بين القاهرة وطرابلس ستعود بداية من الغد بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بالطيران مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الليبي وجه دعوة للرئيس السيسي لزيارة طرابلس.