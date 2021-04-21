شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصنيع 2 معدية نيلية بنسبة 95% لمركز أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء؛ اللجنه الإشرافيه المشكله لتصميم عدد 2 معدية نيلية ؛ وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ورئيس اللجنة المشكلة بقرار محافظ الأقصر ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠م لمتابعة وتنفيذ عقد انشاء وتوريد عدد ٢ معدية أهالى والتى تقوم بتصنيعها شركة القناه للترسانه النيليه احدى شركات هيئة قناة السويس والتى يمثلها المهندس هشام نبيل نائب رئيس مجلس الإداره .

وقد توجه محافظ الأقصر فى بداية اللقاء بالشكر لقائد القوات البحريه على ما يقدمه من دعم ومساعده فنيه لمحافظة الأقصر فى مجال الملاحه النهريه وإنشاء معديات تربط شرق المحافظه بغربها وتخدم المواطن الأقصرى والسائح على السواء .

وخلال اللقاء استعرض رئيس مدينة ارمنت بصفته رئيس اللجنه نسب التنفيذ والتى وصلت إلى أكثر من ٩٥ % وما تم من اجراء اختبارات ملاحيه بواسطة لجنة القوات البحريه من اتزان وسرعه ومناوره وكفاءة الماكينات والمولدات مع التحميل الكامل لجميع الأجهزه الكهربائيه ومصابيح الإناره .

وتعد المعديه الأقصر ١ و الأقصر ٢ فخر الصناعه المصريه والتى تم تصنيعها على أعلى مستوى بواسطة خبراء شركة القناه للترسانه النيليه والتى أشادت لجنة القوات البحريه بالتصميم الفريد من نوعه والذى ينفذ لاول مرة .

وقدابدى أعضاء اللجنه بعض التعديلات والتى سيتم مراجعتها بواسطة شركة القناه للترسانه النيليه والشركة المورده للمعدات والتى حضرت جميع مراحل الإختبارات والتى استمرت على مدار ثلاث أيام .

تمت اجراءات الإستلام الإبتدائى ، وابدت شركة القناه للترسانه النيله استعدادها الإنتهاء من تلك التعديلات والتى تضيف لهذا النموذج الكثير من المميزات وذلك فى اسرع وقت مع تحديد ميعاد الإستلام النهائى ليكون عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .