شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بمساحة 525 مترًا في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت بأنه تم رصد عدد 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية بناحية حوض الرزقة بقرية الرياينة.

وأضاف عاشور بأن المخالفة الأولى تعدي بعمل اعمدة خرسانية على مساحة 175 متر وتم إزالة التعدي على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء. والمخالفة الثانية تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 175متر وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله؛ والمخالفة الثالثة تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 175 متر وتمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال الوحدة المحلية لتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات المحيطة بموقع المخالفة.

وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس قرية الرياينة ومسئولي التنظيم ومشرف الحوض بمشاركت قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت لتأمين أعمال الحملة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.