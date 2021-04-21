شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار على بعض المناطق .. حالة الطقس من الأربعاء إلى الاثنين 26 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 21 أبريل إلى الاثنين 26 أبريل 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 22 إلى 27 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 تصل إلى 35 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 42 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 17 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 26 درجة.



وتنشط الرياح على العديد من المناطق وهناك فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأربعاء 21 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب البلاد

- حالة الطقس الخميس 22 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد

- حالة الطقس الجمعة 23 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 24 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الأحد 25 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء

- حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 21 أبريل إلى الاثنين 26 أبريل 2021

