شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن المتهمين في حادث طوخ: «ناس لا يراعون الله ولا يحللون ما يتقاضونه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة حول حادث قطار طوخ الذي راح ضحيته 23 شخصًا، مشيرا إلى أنه تم توجيه تهم بالإهمال لعدد من المتسببين في الحادث، مردفًا: «ناس لا تراعي الله في عملهم ولا يحللون ما يتقاضونه نظير عملهم».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير النقل قام بانتفاضة داخل السكة الحديد نتيجة لحادث قطار طوخ.

وأضاف موسى: «بيان النائب العام يوحي إلى أننا أمام قضية كبيرة تحتاج إلى الردع، وبعض الوظائف مثل المسؤول عن الصيانة طبيعة عمله ليست مكتبية وإنما تحتاج لمتابعة الفنيين على أرض الواقع».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن بيان النائب العام حول واقعة قطار طوخ كاشف لكل التفاصيل حول الحادثة، مردفا أن 3 حوادث قطارات في شهر واحد كثيرة ولذا وجب الردع.

وأوضح موسى أن مصر تجاوزت إنفاق ربع تريليون جنيه على مرفق السكك الحديدية لأنه يخدم الملايين من أولئك الذين لا يستطيعون استخدام غيره من وسائل المواصلات مرتفعة السعر.

واستطرد موسى: «لم يخلو عام منذ ثمانينيات القرن الماضي من وجود حادث قطار، وكلها يتحمل تبعاتها المواطن المصري، لافتا إلى أن المرفق يحظى بدعم كبير من الدولة في الآونة الأخيرة على عكس ما كان يحدث من قبل».