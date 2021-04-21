شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نبدأ فى إرسال وفود من الأطباء والتمريض للعمل بليبيا لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إننا سنبدأ بإرسال وفود من الأطباء والتمريض للعمل فى ليبيا لمدة 6 أشهر، وسنعمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وبعض الهيئات التابعة لها وإنشاء هيئات على غرار التأمين الصحى وسلامة الغذاء وبرامج الزمالة المصرية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.