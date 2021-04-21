شكرا لقرائتكم خبر عن أنت تسأل والوزير يجيب.. مبادرة جديدة لـ"الأوقاف" للرد على شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة جديدة للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين، بعنوان "انت تسأل ووزير الأوقاف يجيب"، حيث خصصت الوزارة رابطا نشرته عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة إنه من شروط قبول الشكوى، أن تكون الشكوى جدية ومؤيدة بالمستندات، ومرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومي للشاكي، ورقم هاتفه الشخصي للتواصل، مؤكدة أنه في حالة التجاوز في العرض أو الإساءة لأي شخص أو جهة أو تقديم معلومات غير صحيحة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا.