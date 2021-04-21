قبل تطبيق الغرامة.. تعرف على مواعيد سداد أقساط شقق "سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال أقساط شقق المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين يوم 30 أبريل الجاري بودن غرامة تأخير والتي تبلغ 1.5% من قيمة القسط.

وفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، ويكون الشهر الأول من كل قسط هو الفترة المخصصة للسداد بدون أي غرامة، لكن بعد ذلك يتم احتساب الغرامة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

أولا قيمة الأقساط:

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

ثانيا مواعيد الأقساط:

القسط الأول 1 أبريل 2021، القسط الثاني 1 يوليو، والقسط الثالث 1 أكتوبر، القسط الرايع 1 يناير 2022، القسط الخامس 1 أبريل ، القسط السادس 1 يوليو، القسط السابع 1 أكتوبر، القسط الثامن 1 يناير 2023، القسط التاسع 1 إبريل، القسط العاشر 1 يوليو، القسط الحادي عشر 1 أكتوبر، القسط الثاني عشر والأخير 1 يناير 2024.



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