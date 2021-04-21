"عقوبات ضد المخالفين".. بدء عمل لجان رصد الأعمال الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

بدأت لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، أعمالها في أول أيام رمضان، لمتابعة الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية، ورصد كل ما بها من إيجابيات وسلبيات في إطار الدور الرقابي للجهتين على الأعمال المقدمة وكذلك الإعلاميين.

وبدأت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام التي تحافظ على الهوية وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.

كما بدأت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعة ما تبثه الشاشات في شهر رمضان مع حلول أول أيام الشهر الكريم، وبيان المخالفات التي قد ترد فيها، والخروقات التي تمثل تجاوزات للمعايير الإعلامية والأكواد التي وضعها المجلس ذات الصلة.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس لمصراوي، أن لجنة الرصد ستتابع ما سيتم بثه وإذاعته وسيفعل المجلس لائحة الجزاءات ويوقع عقوبات على المخالفين دون استثناء.

يأتي هذا فيما بدأ المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين، عمله خلال أول أيام رمضان اليوم لمتابعة البرامج المختلفة على الشاشات ورصد ما بها من مخالفات للمعايير وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأوضح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين لمصراوي، أن النقابة استعدت لشهر رمضان من خلال رفع كفاءة المرصد الإعلامي وخصوصًا فيما يتعلق بمتابعة البرامج الرمضانية كالبرامج الدينية والثقافية والفنية والحوارية وكذلك برامج المقالب، حيث يقوم المرصد بمتابعة تلك البرامج وما يرد بها وإبلاغ مجلس النقابة أولاً بأول بكل ما يرد بها.

وأوضح سعدة، أنه تم تغيير مواعيد العمل بالنقابة في رمضان بحيث تعمل طوال اليوم، حيث يبدأ العمل قبل الإفطار من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وبعد الإفطار من 7 مساءً إلى 10 مساءً، بحيث يكون العمل قائمًا على قدمٍ وساق طوال الشهر الكريم، مشددًا على أنه في حالة المخالفات التي يتم رصدها، نتأكد في البداية من كون المخالف عضوًا بالنقابة أو مقننًا لأوضاعه بها أم لا، وكل مخالفة لها طريقة في التعامل معها، وفقًا لنص القانون، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرارات بشأنها.

من جانبه، أكد محجوب سعدة سكرتير عام النقابة لمصراوي، أن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تهدد الذوق العام في برامج شهر رمضان، لافتًا إلى أن نقابة الإعلاميين لن تسمح بأن يكون البرنامج المذاع مبتذل بما يؤثر على الأسرة المصرية.

وأضاف سعدة: "نحذر من أي تجاوزات أو خروقات، ونتمنى أن يكون هناك إجراءات فعّالة في كل البرامج وعدم عرض ما يخدش الحياء"، موضحًا أن البرامج يتم تقييمها من خلال ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ومدى اتساقها معهما من عدمه، فلو كان هناك مواد تبث الرعب أو تحمل إساءات أو ألفاظ خارجة أو السخرية أو الازدراء للأشخاص أو الأديان، فكل هذا ممنوع وسيتم التحرك على الفور ضده ومعاقبة المخطئ فيه".

وشدد سكرتير عام نقابة الإعلاميين، على أن كل من يتجاوز ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبخاصة في برامج المقالب سيُعاقب، مناشدًا كل المؤسسات الإعلامية والمنصات بإعلاء قيم الضمير والمهنية والوطنية في أعمالهم، فكلما زاد سقف الحريات زاد سقف المسؤولية.

وأوضح محجوب سعدة، أن النقابة خاطبت كل الوسائل الإعلامية بتقنين أوضاع العاملين بها المسموعة والمرئية، وأرسلنا كشفًا بالأسماء التي من المفترض أن تحصل على عضوية أو تصريح مزاولة مهنة، وهذه تعد المرة الثانية التي نقوم فيها بتلك الخطوة، والمرة المقبلة سيتم تطبيق القانون عليهم وإيقافهم، مشددًا على أن النقابة لن تسمح لأحد بالظهور على الشاشة وتقديم برامج دون تقنين أوضاعهم مع النقابة.