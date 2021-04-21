شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: توقعت ثورة يناير في 2004.. ومش ندمانة على تصريحاتي ضدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة سماح أنور، إنها لم تندم على تصريحاتها عن ثورة يناير، ولكنها نادمة على أسلوبها فقط، موضحة أنها توقعت الثورة منذ 2004.

وأضافت «أنور» خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم في برنامج «لحظات جريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن رأيها في حدوث ثورة يناير قد ثبتت صحته، مؤكدة أنها توقعت اندلاع الثورة بعد اطلاعها هي ونجلها لأحد الفيديوهات على اليوتيوب لشخص يدعى «ديفيد آيك» والذى كان يصرح باندلاع ثورات الربيع العربي وقيامها في تونس ثم مصر.

وأوضحت الفنانة سماح أنور أن «في عام 2010 أخبر ابني أصدقاءه أن هناك ثورة سوف تقوم في مصر يناير المقبل»، مشيرة إلى أنها دفعت ثمن تصريحاتها ورفض الكثيرون العمل معها، معقبة “اتعلم عليا علامة إكس».