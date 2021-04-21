شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة اتيكيت:: «اختفي من قدام جوزك لما يكون متعصب في رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان السيد، خبيرة الإتيكيت، إن الزوجة عليها أن تبتعد عن أي موقف يؤدي إلى نرفزة الزوج خلال شهر رمضان، خاصة وأن الزوجة تكون على دراية كاملة بطباع زوجها.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن اصطحاب هدية عند الذهاب إلى عزومة أمر ضروري، معقبة: «لو كانت الظروف المادية لا تسمح، ممكن أعمل كيكة أو أي حلويات في المنزل».

وأشارت إلى أن السيدات لديهن قدرة على التحمل أكثر من الرجال، معقبة: «الستات بتحمل وبتولد، ولديها قدرة احتمال بصورة كبيرة للغاية عن الرجل».