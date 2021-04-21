شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة اتخذت قرارات جديدة بناء على توصيات لجنة الأزمات بالشركة، وذلك لتشديد الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح رئيس مياه سوهاج- في بيان الثلاثاء- أنه بناءً على توصيات لجنة الأزمات، والتي تضم في عضويتها جميع القطاعات المختصة بالشركة، فقد تقرر توفير كافة مهمّات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة، والقيام بأعمال التطهير لجميع مواقع الشركة يوميًا عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائى بوزارة الصحة والخاصة بكيفية الوقاية من فيروس «كورونا»، فضلا عن اعتماد التحاليل والتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية أوالمستشفيات الخاصة المتعاقد معها بمشروع الرعاية الصحية للعاملين بالشركة، والتأكيد على تناوب العاملين بما لا يؤثر على سير العمل.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه سيتم منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين، وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أي حالات إيجابية بمواقع العمل.