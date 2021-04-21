شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق المسابقة الرمضانية الكبرى" المجددون" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن عشرون سؤالاً في الدين والثقافة واللغة العربية وهى مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم وأن الجوائز عبارة عن :
1- الفائز الأول من الأئمة
إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير .
2- الفائزة الأولى من الواعظات :
المشاركة في الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير .
3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات .
عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير .
• يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة .
ثانيًا : خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة .
ثالثًا : عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه .
وأشارت إلى أنه بعد بدء التسجيل وسيتم إعطاؤك رقما طبقًا لأسبقية التسجيل ، ثم ترسل الإجابات مجتمعة مع رقم التسجيل في نهاية المسابقة على نفس الرابط .