شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: سيارات متنقلة تقدم 140 خدمة للمواطنين تشمل المحليات والتوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تعمل على تقديم وتبسيط الحصول على الخدمات للمصريين وميكنة كل المراكز بشكل حضارى بجميع المحافظات، وليس فقط أن يحصل المواطن على خدمة بشكل لائق ولكن نستثمر في الموظف، ويتم الارتقاء بالعنصر البشرى من خلال التدريب المستمر للموظف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: لدينا نوعين من الخدمات التي تقدم بالمحليات وتم الدفع بسيارات للمناطق المكدسة، وعربات إلى المناطق التي لا توجد بها مبانى وتتنقل من مكان على آخر ويتم توجيهها من قبل المحافظين وتستمر لفترات إضافية بعد الدوام، ونستطيع تطوير المنظومة وهى مربوطة بمنظومة الدخل الإليكترونى ونحاول بشتى الطرق تقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن، كل ذلك ليحصل المواطن على الخدمات بشكل ميسر، والعربات بدأت بـ140 خدمة من خدمات المحليات، وتم تطوير العربات لتوفير خدمة التوثيق في الشهر العقارى وسيتم تطوير آخر خلال شهر لتوفير المزيد من الخدمات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه الاستراتيجية المكون الرئيسي بها هو كفاءة الدولة وتوفير رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وسيكون لدينا 50 عربة لتقديم الخدمات، قبل نهاية العام، وسنطلق الاستراتيجية خلال شهر.