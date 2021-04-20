شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي غير مصرح بها في حملة على الصيدليات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة كميات من الأدوية الخاصه بالتامين الصحي محظور تداولها داخل الصيدليات العامه.

وقد تم تحريز هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه تجاه الصيدليات المخالفة، جاء ذلك خلال الحملات التفيشية على عدد من الصيدليات في دائره محافظه السويس، تحت إشراف دكتورة مريم سلامه مدير عام إدارة صيدلة ولجنه المرور دكتوره شيري ميخائيل عزيز ودكتوره زينب مجدي الخضري.

جاء ذلك بناءآ علي تعليمات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على السوق الدوائي وضبط الاماكن الغير مرخصة.