شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قسم التخدير بمستشفى السويس العام في برنامج الزماله المصريه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بيان لمديرية الصحة بالسويس، أنه تم اعتماد قسم التخدير في مستشفي السويس العام ببرنامج الزمالة المصرية، وبذلك تصبح زمالة التخدير تخصصًا متاحًا بمستشفي السويس العام بقيادة الدكتور محمد عبد الحق رئيس قسم التخدير بالمستشفى في ظل رئاسة الدكتور عبدالله سعد مدير مستشفي السويس العام.

ويتقدم الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بخالص الشكر والتقدير للسادة الأطباء بقسم التخدير لجهودهم المستمره والتي تم هذا الانجاز من خلال تلك الجهود و يتوجهه بالشكر أيضاً للدكتور أحمد هشام منسق برنامج الزمالة المصرية بمديرية الصحة بالسويس .

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذوله دوماً للارتقاء بالخدمه الطبيه المقدمه لأهالي السويس، وتواجد عدد كافي من الأطباء في التخصصات التي تم اعتمادها من برنامج الزماله المصريه تحت اشراف نخبه من أساتذه الجامعات في تلك التخصصات، الجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد اقسام الجراحه والباطنه والنسا خلال العام السابق عن طريق لجنه معتمده من برنامج الزماله المصريه ووفقاً للمعايير المطلوبه للاعتماد .