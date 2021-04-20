شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل متطوعوا الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي الأسبق ومدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، تقديم وجبات الإفطار والدعم النفسي لمصابي حادث القطار ببنها وذويهم.

وقال «راجح»، في بيان صحفي الثلاثاء، إن الجمعية برئاسة عفيفي الفرماوي رئيس مجلس إدارة، والأمين العام الدكتور أحمد فتحى، والدكتورة جيهان فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية فور وقوع الحادث، تم رفع حالة الطوارئ والدفع بفريق عمل للتعامل مع الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم للمصابين وذويهم.

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي

الهلال الأحمر بالقليوبية يواصل دعم مصابي حادث قطار طوخ لليوم الثالث على التوالي