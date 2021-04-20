شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح: زيارة مدبولي إلى ليبيا وتوقيع الـ 11 وثيقة «فتح عظيم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و11 وزيرًا إلى ليبيا لتوقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين؛ بمثابة فتح عظيم.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «تحت الشمس»، عبر فضائية «الشمس» مساء الثلاثاء: «استقرار ليبيا حلم نحلم به منذ 2011، لازم نساعدهم ويساعدونا، مصر ستستفيد كثيرًا من فتح آفاق العمل في ليبيا، والأهم أن ليبيا ستستفيد أكثر في الطريق نحو إعادة إعمارها».

وتابع: «زيارة رئيس الوزراء والوزراء لليبيا من أجل أن نقول لهم نحن إلى جانبكم، نحن معا، أهمية مصر وليبيا لبعضهما لا مثيل لها، وينبغي أن نكون معا في هذه المرحلة وكل المراحل، والحمد لله الأمور تستقر في ليبيا سياسيا وتتحسن اقتصاديا».

وقال: «سعداء بهذه الخطوة للغاية، ليبيا ليست جارة بحكم الجغرافيا، لكنها شقيقة بحكم التاريخ والحاضر والمستقبل».