شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تُحذر من تناول هذه الأطعمة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب الفولينك يضبط نسبة السكر في الدم، وهذا يقلل من تناول الحلويات في شهر رمضان، متابعة: «فكرة السيطرة على النفس في تناول الحلويات في رمضان بدون عشب الفلوينك أمر صعب للغاية».

وحذرت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، من تناول المعجنات والوجبات السريعة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تزيد من الوزن.

وشددت على ضرورة تناول الخضروات في شهر رمضان، خاصة وأنها تزيد من قوة الجهاز المناعي في الجسم إلى حد كبير، لافتة إلى أن تواجد طبق السلطة في رمضان أمر مهم للغاية، خاصة وأنه يحتوي على العديد من الألياف والفيتامينات، وهذا الأمر مهم جدًا خلال وجبة الإفطار، مشددة على أهمية تناول وجبة السحور، لأنها الوجبة التي تمد الجسم بالفيتامينات طيلة فترة الصيام.