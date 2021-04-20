شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الاعتكاف في المنزل .. المفتي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريصًا غاية الحرص على الاعتكاف في الـ 10 أيام الأواخر من رمضان كل عام، مشيرا إلى أن الاعتكاف في المسجد فقط.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها الخاصة بفيروس كورونا، منعت السلطات الاعتكاف ولذلك علينا أن نقول سمعا وطاعة.

وتابع مفتي الديار المصرية: «تسقط سنة الاعتكاف عند فوات المحل ولا تجوز أن تكون في المنزل»، متابعا:«على الجميع السمع والطاعة فيما يقوله المختصون بالأمر، فهم أدرى من غيرهم، وأما الاعتكاف في البيت فلا محل للاعتكاف في البيت، ولكن هناك بدائل أخرى من الذكر وقراءة القرآن.