شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تحسم الجدل حول إسقاط مسلسل الطاووس على فضيحة فيرمونت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة سهر الصايغ أن أحداث مسلسل الطاووس، لا تمت بصلة بقضية «الفيرمونت» الشهيرة، مشيرة إلى أنها كانت على علم بتلك القضية ولكنها لم تعتمد على أحداثها خلال تقديم العمل، موضحة أن أحداث العمل تعكس الواقع بسبب تكرار تلك الواقعة لأكثر من مرة وبعدة أشكال.

وقالت «سهر» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لا نعكس القضية إطلاقًا، وهو ما أؤكد لك عليه، بالتأكيد كان لديّ علم بتلك القضية لكني لم أعتمد عليها في تكوين تاريخ الشخصية لأن القصة بعيدة عنها ولا نتصدى لها على الإطلاق، حدوتة «الطاووس» مستقلة، نعم تحاكي الواقع لأنها حادث تكرر أكثر من مرة وبعدة صور».

مسلسل «الطاووس» تدور أحداثه حول قضايا الاغتصاب والتحرش بالمرأة، بمعالجة مختلفة، من خلال تعرض فتاة تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، لتصبح لا حول لها ولا قوة، وتلجأ إلى محامٍ يتولى دوره النجم جمال سليمان من أجل الدفاع عنها.

وبالفعل يوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمى كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، ويردد أحدهم كلمة «إحنا ما بنتحبسش» وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.

مسلسل «الطاووس» سيناريو وحوار كريم الديلي، إشراف على الكتابة محمد ناير، ومونتاج أحمد حلمي ويشارك في بطولته جمال سليمان وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويعرض عبر شاشة قناة النهار ضمن المارثون الرمضاني وقناة ltc.